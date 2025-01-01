Нападнаха и ограбиха мъж пред заведение в старозагорското село Богомилово, съобщиха от полицията.

На 18 октомври, около 23:53 ч., във Второ РУ-Стара Загора, е получен сигнал на тел.112 от 55-годишен мъж, че бил нападнат и ограбен от мъж пред заведение в с. Богомилово.

По данни на потърпевшия му е отнета чантичка, в която имало лична карта, мобилен телефон, ключодържател с ключ, карта – пропуск и 308 лв.

Започнато е разследване под надзора на Районна прокуратура- Стара Загора. Работата по случая продължава.