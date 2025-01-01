Крадци разбиха и ограбиха клуба на доброволците от „Спасителен клуб за бъдеще“ в Пловдив, който е под патронажа на Лазар Радков - основател на инициативата „Капачки за бъдеще“, събираща пластмасови капачки за купуване на кувьози и медицинска апаратура за български болници. Той стои и зад каузата „Промяна за бъдеще“, насочена към рециклиране и устойчиво развитие, активно насърчава доброволчеството, екологичното мислене, гражданската отговорност и спортуването.

Помещението, което „Спасителен клуб за бъдеще” - Пловдив използва в район „Тракия”, е било разбито в нощта срещу четвъртък. Задигнати са цялата техника, оборудване и екипировка на доброволците. Крадците са посегнали дори на апаратите за кръвно налягане и сгъваема носилка, както и помпата и шланговете, с която преди дни бяха отводнявани жилища в залетия курортен комплекс "Елените". Част от тези вещи са ползвани и при пожарите край Горнослав в края на септември. На място е оставен чорап, който, според полицаите, е използван, за да не оставят отпечатъци.

„Те са още с кал от "Елените". Липсва и скъпа резачка, използвана за разчистване на дървета, влачени от водата”, каза пред NOVA Лазар Радков от „Капачки за бъдеще”.

„Откраднати са ни гръбни пръскачки, които се използват при гасене на пожари, чисто нови защитни обувки, ръкавици, бинтове, превръзки и ръчен пожарогасител. Всичко това беше в раница, която също е задигната”, обобщи Асен Петлов, доброволец от Пловдив.

Откраднатото оборудване е купено с лични средства на доброволците, както и с дарения от граждани и фирми. Стойността на откраднатите вещи е около 4000 лева. Сега доброволците, които иначе помагат на хората, имат нужда от помощ и търсят средства.

Полицията е сезирана за кражбата. Извършва се преглед на записи от охранителни камери в района.

По-рано в Пловдив се проведе инициативата „Капачки за бъдеще”. Кампанията започна в 09:00 часа и продължи до 13:00 часа. Пунктът беше в район „Тракия”.

Ако искате да помогнете на доброволците, може да го направите:

IBAN: BG67UNCR70001523100818

BIC: UNCRBGSF

Титуляр: ФОНДАЦИЯ ЛАЗАР РАДКОВ

Основание: ДАРЕНИЕ СКБ ПЛОВДИВ