Mattel Inc. представи първата кукла Барби с аутизъм, съобщи "Ей Би Си Нюз". Тя е част от колекция, която включва кукли със синдром на Даун, сляпа Барби, Барби и Кен с витилиго, както и други модели, добавени от производителя с цел играчките да станат по-приобщаващи.

От Mattel съобщиха, че разработката на куклата е продължила повече от 18 месеца и е осъществена в партньорство с Autistic Self Advocacy Network - неправителствена организация, която защитава правата и по-доброто медийно представяне на хората с аутизъм. Целта е била да се създаде Барби, която отразява част от начините, по които хората с аутизъм възприемат света около себе си, се посочва в съобщение на компанията.

Това се оказало предизвикателство, тъй като аутизмът обхваща широк спектър от поведенчески модели, които варират значително по степен, а много от характеристиките, свързани със състоянието, не са видими на пръв поглед, обяснява Нур Первез – мениджър „Ангажиране на общността“ в Autistic Self Advocacy Network, който е работил в тясно сътрудничество с Mattel по прототипа на куклата.

Например очите на новата Барби са леко изместени встрани, за да представят факта, че някои хора с аутизъм понякога избягват директния зрителен контакт, обяснява той. Куклата има и подвижни лакти и китки – жест, с който се признават т.нар. „стиминг“ - пляскане с ръце и други движения, които някои хора с аутизъм използват, за да обработват сетивна информация или да изразяват вълнение, посочват от Mattel.

Екипът по разработката е обсъждал дали куклата да бъде облечена в прилепнал или по-свободен тоалет, разказва Первез. Някои хора с аутизъм носят широки дрехи заради чувствителност към допир, докато други предпочитат по-прилепнали дрехи, които им помагат да усещат по-добре тялото си.

В крайна сметка е избрана рокля тип „А“ с къс ръкав и свободно падаща пола, която осигурява по-малък контакт с кожата. Куклата носи и обувки с равна подметка, за да се насърчи стабилността и лекотата на движение, уточняват от Mattel.

Всяка кукла идва с розов „фиджет“ аксесоар за въртене на пръст, шумопотискащи слушалки и розов таблет, моделиран по устройствата, които някои хора с аутизъм, изпитващи затруднения с говора, използват за комуникация.

Добавянето на кукла с аутизъм към линията Barbie Fashionistas е дало повод на Mattel да създаде и кукла с черти на лицето, вдъхновени от служители на компанията в Индия, както и от визуални табла, отразяващи разнообразието сред жени с индийски произход.

Mattel представи първата си кукла със синдром на Даун през 2023 г., а миналото лято пусна Барби с диабет тип 1. Линията Fashionistas включва още Барби и Кен с протезен крак, Барби със слухови апарати, както и кукли с различен ръст, телосложение, тип коса и цвят на кожата.

„Барби винаги се е стремяла да отразява света, който децата виждат, и възможностите, които си представят, и се гордеем, че представяме първата си аутистична Барби като част от тази продължаваща работа“, заяви в изявление Джейми Сиджилман, глобален ръководител на отдела за кукли в Mattel.