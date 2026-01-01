Съд в кантон Вале нареди предварително задържане на Жак Морети, съсобственик заедно със съпругата си на бара в швейцарския ски курорт Кран Монтана, който изгоря в нощта на Нова година, за първоначален срок от три месеца, съобщи за АФП източник, близък до делото.

Трагедията в Кран Монтана: Идентифицираха всички загинали, половината са непълнолетни

След повече от шестчасово изслушване, прокуратурата на кантона Вале поиска от съда за принудителни мерки да постанови предварително задържане на Морети, който е заподозрян в разследването, започнато след трагедията, при която загинаха 40 души, а 116 бяха ранени.