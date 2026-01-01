Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 37-годишен мъж, пребил на спирка в София жената, с която живее.

На 10 януари 2026 г. около 13,50 часа на спирка на градския транспорт в ж.к. „Левски В“ в София, обвиняемият И.С. хванал с ръце за врата М.Б., като се опитвал да я души и след това я ударил с глава в челото. Вследствие на удара ѝ нанесъл лека телесна повреда.

Деянието е извършено в условията на домашно насилие.

По случая се води досъдебно производство, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“. Мъжът е задържан за срок до 72 часа.