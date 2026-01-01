Пореден случай с фалшиво евро и Казанлък, съобщиха от прокуратурата.

От там уточниха на 11 януари в 18.07 ч., в РУ-Казанлък, е постъпил сигнал от 36-годишен мъж, че в хранителен магазин в Казанлък, е било заплатено с неистинска банкнота с номинал от 100 евро.

По данни на потърпевшите, около 01.10 ч., в магазина са влезли двама мъже, които след като закупили стока на незначителна стойност, заплатили същата с банкнота с номинал от 100 евро. По-късно потърпевшите се усъмнили, че банкнотата може да е неистинска.

В РУ-Казанлък е образувано досъдебно производство.