Южната турска община Муратпаша (окръг Анталия) представи иновативен научен проект, чиято цел е да обучи плъхове за извършване на издирвателни и спасителни операции, съобщава сайтът „Дейли сабах“.

Научноизследователският проект, носещ името „Плъхове - герои“, бе представен в края на миналата седмица на специална пресконференция в град Анталия, като в събитието се включи и кметът на Муратпаша Юмит Уйсал.

По време на събитието официални лица разясниха, че идеята на иновативното начинание е спасителните служби в страната да се възползват от малките размери, пъргавината и острото обоняние на гризачите, които им дават значително предимство при спасителни и издирвателни операции и най-вече при установяване на затрупани хора. В рамките на проекта се предвижда плъховете да бъдат оборудвани с камера и двупосочна комуникационна система, което да им позволява да предават видео кадри, докато се движат в трудно проходими места, и да осъществяват контакт между спасителни екипи и затрупани хора.

„Надяваме се бедствия никога да не се случват, но реалността в Турция прави развиването на подобни проекти неизбежно. Важно е да отбележим, че тази инициатива спомага и за насърчаването на духа на иновациите и разширяването на хоризонтите на хората“, коментира Уйсал по време на събитието.

Доцент д-р Енгин Йенидже, заместник-декан на Аграрния факултет на Анкарския университет и участник в проекта, заяви, че инициативата има потенциал да развие както издирвателните и спасителните операции, така и изследванията в областта на обучението на животни. „Данните, които ще получим, ще отворят нови врати и ще помогнат за задаването на стандарти в тази област“, коментира Йенидже на пресконференцията, като добави, че университетът е съдействал за доставянето на плъховете от Танзания и ще продължи да подкрепя проекта.

По време на събитието бяха представени и шест африкански гигантски торбести плъха – първите, които ще преминат през специалното обучение по програмата.