Главен инспектор Златко Келфанов е временно назначен за началник на РУ-Кърджали със заповед на вътрешния министър Емил Дечев от 13 март 2026 г.

Днес новият началник беше представен пред състава на най-голямото полицейско управление в областта от заместник-директора на ОДМВР-Кърджали комисар Стефан Караиванов.

Полицията в Пловдив е с нов директор (СНИМКИ)

Златко Келфанов е роден в Кърджали през 1974 г. През 2000 година е завършил е факултет „Полиция“ във Висшия институт за подготовка на офицери и научноизследователска дейност-МВР, бакалавърска степен в специалността „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“.

Има специализации в Международната академия по правоприлагане в Будапеща и САЩ.

Полицията в Казанлък е с нов началник (СНИМКА)

През ноември 2000 г. е започнал работа като разузнавач в сектор „Криминална полиция“ в РДВР-Кърджали. Преминал е през всички нива на кариерно развитие. Първата му ръководна длъжност е началник на група в сектор „Криминална полиция“ в РЗ „Полиция“ през 2003 г. През месец октомври 2009 г. е назначен на длъжността началник на РУ-Кърджали и оглавява управлението до началото на март 2012 г. През март 2012 г. е назначен за началник на група „Криминална полиция“ в РУ-Джебел, от 2021 г. е началник на РУ-Джебел, а от 2022 г. - началник на полицейския участък в Джебел. В края на 2022 година е назначен за началник на РУ-Момчилград, която длъжност е заемал до момента.

Досегашният началник на РУ-Кърджали Костадин Симитчиев е преназначен на друга длъжност в полицейското управление в Кърджали.