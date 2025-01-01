Със заповед на министъра на вътрешните работи Даниел Митов, главен инспектор Таньо Танев временно е назначен за началник на Районното управление (РУ) в Казанлък, съобщиха от ОД на МВР.

Висше образование е завършил в Бургаски свободен университет, средно образование е завършил в СМУ-Пазарджик.

ОД на МВР-Стара Загора

Работи в МВР от 1992 година, като е заемал различни длъжности в ОД на МВР-Стара Загора.

От 2024 г. до момента е бил началник група „Оперативна дежурна част“ в ОД на МВР. Многократно е награждаван за постигнати високи професионални резултати.

Досегашният началник на РУ гл. инспектор Иван Господинов е преназначен на длъжност началник сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ при ОД на МВР.