Премиерът на Пакистан Шехбаз Шариф заяви, че между САЩ и Иран е постигнато съгласие по текста на мирното споразумение, а посредниците поддържат контакт и с двете страни, за да доведат споразумението до успешен край, предаде Асошиейтед прес.

"САЩ и Иран се споразумяха относно окончателния текст на споразумението", заяви Шехбаз Шариф, като допълни, че Пакистан, който е водещ посредник в преговорите, работи и с двете страни по следващите етапи.

"Мирът никога не е бил толкова близък, както сега", написа Шариф в социалната мрежа Екс.

Напредъкът в преговорите беше постигнат, след като Иран си размени удари с Израел и САЩ тази седмица, заплашвайки отново да превърне Близкия изток в арена на бойни действия.

Лидерите на Иран и САЩ не коментираха изявлението на Шариф.

Трима представители на държави от Близкия изток заявиха, че оформящото се мирно споразумение ще доведе до отварянето на Ормузкия проток, поетапното премахване на санкциите срещу Иран и освобождаването на замразени ирански активи. Високопоставен американски представител изтъкна, че ключовите условия в мирното споразумение предвиждат ликвидирането на резервите от обогатен уран на Техеран, както и прекратяването на иранската ядрена програма. Забраната за финансиране на терористични групировки също е едно от условията

Ядрената програма на Иран беше един от въпросите, по който двете страни не можеха да постигнат общо становище. САЩ и Израел се опасяваха, че програмата може да доведе до разработването на ядрено оръжие, докато Иран настояваше, че тя е с мирни цели.

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви по-рано днес, че „Меморандумът за разбирателство от Исламабад“ относно американско-израелската война срещу Иран „никога не е бил толкова близо“, но призова медиите да се въздържат от спекулации за съдържанието му, докато не бъде финализиран, предадоха Ройтерс и Франс прес.

Арагчи добави, че „всички подробности ще бъдат съобщени на обществеността в подходящ момент“, в рамките на това, което той нарече отговорен и прозрачен подход на Техеран.

Американският президент Доналд Тръмп от своя страна каза, че изтеклите в медиите коментари на Иран относно споразумението със САЩ нямат нищо общо с условията, които са били договорени. „Това, което казаха, включително тяхното слабо и жалко изявление за сключването на споразумение, няма нищо общо с истината. Много нечестни хора, с които да се работи. С тях няма такова нещо като добросъвестно преговаряне. Невероятно!“, написа президентът на САЩ в публикация в социалната си платформа Трут Соушъл.

„Освен това, изцяло отблъснатата им атака с дронове през изтеклата нощ срещу индийски кораби, напускащи Ормузкия проток, е напълно недопустима. По-добре е да станат по-отговорни и то бързо!“, добави Тръмп, цитиран от Ройтерс.

Високопоставен представител на американското правителство пък заяви, че Иран се е съгласил да сложи край на ядрената си програма и да унищожи обогатения си уран, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обвини Техеран в лъжа относно обсъжданите от двете страни условия за мирно споразумение, предаде Франс прес.

"Те се съгласиха с това", каза за АФП американският представител и изброи пет основни точки, формулирани по следния начин: "иранският ядрен материал ще бъде унищожен или премахнат", "ядрената програма ще бъде прекратена", "техните активи няма да бъдат размразени, докато не изпълнят условията", "Ормузкият проток ще бъде отворен", "Иран повече няма да финансира терористични групировки".

На целия този фон Швейцария предложи евентуално мирно споразумение между САЩ и Иран да бъде подписано на нейна територия, съобщи федералният департамент на външните работи, цитиран от Франс прес.

"Швейцария е напълно готова. Поддържаме тесни контакти със САЩ и Иран", заяви департаментът.

"Федералният департамент играе активна роля като посредник, за да подкрепи сключването на меморандум за разбирателство, който ще укрепи примирието и ще проправи пътя към намаляването на напрежението около конфликта между Иран и САЩ", допълни ведомството.

Освен това федералният департамент изтъкна, че Швейцария е била предложена за държавата, където мирното споразумение може да бъде подписано, ако двете страни предвидят такова условие.