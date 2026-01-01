Социалната система през последните години претърпя много сериозно развитие. Това заяви заместник-председателят на Държавната агенция за закрила на децата Ивайла Касърова по време на IV Форум за Световния ден на социалната работа. За 25 години преминахме през процеса на деинституционализация и изграждането на социални услуги, отбеляза тя.

Гръбнакът на тази система винаги са и ще бъдат социалните работници, подчерта Касърова. Тя открои необходимостта от подкрепа за тяхното образование, за практическите им знания и за възможностите, които ще получат за професионално развитие и качествено заплащане.

По думите й трябва да се полагат усилия за това професията на социалния работник да се издигне до една от най-желаните и престижни професии.

Експерт: Инвестирайте в приемна грижа, не в нови резидентни услуги за деца

Социалната работа е професия с висока обществена значимост, тя изисква не само знания и компетенции, но съпричастност и човешка грижа. Това заявява изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане (АСП) Ана Ананиева в поздравителен адрес до участниците в IV Форум за Световния ден на социалната работа. Поздравлението ѝ бе изчетено от Дона Петрова, експерт в АСП.

В свят, който често изглежда разделен и несигурен, професионалистите в социалната сфера са хората, които изграждат мостове. Те са двигател на солидарността и на надеждата, смята Ананиева. По думите ѝ трудът на социалните работници може да е невидим, но те правят така, че обществото да е по-справедливо.

АСП последователно работи за развитието на системата за социална подкрепа, за повишаване на качеството и достъпността на услугите, се посочва още в поздравителния адрес.