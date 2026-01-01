Окръжният съд в Шумен определи като основателно искането на прокурор от Окръжната прокуратура в града за налагане на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо 28-годишен мъж, обвинен за смъртта на на издирвания Александър Пенчев.

Той е привлечен към наказателна отговорност за причинена средна телесна повреда, в резултат на която е настъпила смъртта на млад мъж, като престъплението е извършено в условията на опасен рецидив. Това съобщиха от пресцентъра на Апелативната прокуратура във Варна.

По данни на съдебната институция деянието е извършено на 7 март. Мъжът на 28 години и починалият се срещнали в недовършена сграда в жилищен квартал на град Шумен и пушили забранени субстанции.

Двамата се познавали и употребявали заедно наркотични вещества и друг път. Помежду им възникнал конфликт и Б.Б. нанесъл удар в областта на стомаха на своя познат, а малко след това си тръгнал.

След като не се прибрал в дома си, 26-годишният мъж е обявен за издирване. След проведени издирвателни дейности, тялото му е намерено. След направената аутопсия е изяснено, че той е починал след масирана кръвозагуба, причинена от травматично увреждане на кръвоносен съд в коремната кухина.

Проведените процесуални действия по разследване на случая установили съпричастността на му към случилото се. Мъжът е издирен и задържан. Той е привлечен към наказателна отговорност и е отправено искане до компетентния съд от страна на наблюдаващия случая прокурор от Окръжната прокуратура в Шумен за налагане на мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Част от мотивите на прокуратурата са свързани с факта, че той многократно е осъждан и до месец юни 2025 година е изтърпявал наказание „лишаване от свобода“. Определението на Окръжния съд в Шумен може да бъде обжалвано пред Апелативния съд във Варна.