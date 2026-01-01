Задържаха двама мъже за домашно насилие в Ловеч, съобщиха от полицията.

На 16 март е подаден сигнал от 45-годишна жена, че на адрес в кв. "Гозница", бившият ѝ съпруг е упражнил физически и психически тормоз върху нея, като е нарушил заповед за защита издадена от Районен съд.

Адресът е посетен незабавно от служители, но мъжът не е установен там. Час по-късно е открит.

При друг случай - 34-годишна жена е сигнализирала, че върху нея е упражнен психически тормоз от 37-годишния ѝ партньор.