Задържаха двама мъже за домашно насилие в Ловеч, съобщиха от полицията.
На 16 март е подаден сигнал от 45-годишна жена, че на адрес в кв. "Гозница", бившият ѝ съпруг е упражнил физически и психически тормоз върху нея, като е нарушил заповед за защита издадена от Районен съд.
Адресът е посетен незабавно от служители, но мъжът не е установен там. Час по-късно е открит.
При друг случай - 34-годишна жена е сигнализирала, че върху нея е упражнен психически тормоз от 37-годишния ѝ партньор.