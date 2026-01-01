Елена Джакова е новата Царица на розата в Карлово. Тя е на 17 години и е ученичка в Средно училище "Васил Левски" - Карлово. Новоизбраната царица получи от заместник-кмета Антон Минев един от символите на града – златна роза. Момичето ще бъде официалното лице на община Карлово в продължение на една година. Тя има представителна роля за културата и туризма в региона.

В конкурса-спектакъл, който се проведе в НЧ "Васил Левски", участваха 12 претендентки. Царица на розата Карлово 2025 Никол Гаджева предаде короната на Елена Джакова, която благослови земята и хората от Долината на розата. Първа подгласничка на Царицата е Виктория Палазова, а втора - Полина Стефанова. Царицата на розата бе удостоена с награда от 1300 евро, осигурена от „Българска роза” АД. Първата подгласничка получи награда от 600 евро, осигурена от „Трансармъри“ ООД. Наградата на стойност 360 евро за втората подгласничка предостави фирма „Мишел интернационал“.

Седемчленно жури в състав Данка Зидарова-Люртова, заместник-кмет на Община Карлово и председател на журито, и членове: полковник Тодор Манчев – зам.-командир на 61-ва Стрямска механизирана бригада, Цветелина Механджийска – управител на хотел Царска баня, Боряна Кралева – прокурист на Българска роза АД, Станислав Богоев – управител на „Стил БХ Груп“ ЕООД, д-р Петко Петков – управител на „Трансармъри“ ООД и Десислава Богойска – представител на Асоциация „Царици на розата“, определи носителката на титлата и нейните подгласнички.

Специален музикален гост на вечерта беше Мона.

Празникът на розата в Карлово ще се проведе на 30 май. Той ще започне в 9:00 ч. с пресъздаване на ритуала "Розобер" в карловските розови градини. През целия ден на пл. "20-ти юли" ще има базар "Алея на розата", а в сутрешните часове детски танцови и певчески колективи ще изнесат концерт. Традиционното шествие на Царицата на розата ще започне в 10:30 ч. от ул. "Ген. Карцов" и ще завърши на площада в града, където ще се проведе официалното откриване на празника с концерт на фолклорен ансамбъл "Розова долина". В Етнографски комплекс "Старинно Карлово" ще бъде представено розоварене. Празникът ще завърши с концерт на Военния духов оркестър на 61-ва Стрямска механизирана бригада и Михаела Филева от 19:30 ч. на пл. "20-ти юли".