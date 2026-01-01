Проливен дъжд създаде проблеми във Великотърновско. Главната улица „Никола Габровски” във Велико Търново се превърна в река. Над 70 л/кв.м дъжд са се излели за 40 минути над Велико Търново и съседните населени места тази вечер, съобщиха от пресцентъра на областната администрация.

Жители на Присово и Шереметя се оплаква от наводнени улици и дворове.

В Присово от пожарната и полицията са спрели превантивно движението по входно-изходните артерии на населеното място. От коритото си е излязла местната река.

Пороен дъжд наводни улици в Пловдив (ВИДЕО)

В село Шереметя, от където минава пътя София - Варна също наводнен част от асфалта.

Поради обилния дъж и големия водосбор водата в центъра на село Присово се е покачила сериозно, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново. Живущите в тази част на селото се евакуират. Към мястото се насочват допълнителни полицейски екипи.

Подобен проблем има и в лясковското село Драгижево, допълниха от полицията.

На 20 май областният управител на Велико Търново Марин Богомилов разпореди наблюдение на водоемите на територията на Великотърновска област заради очакваните интензивни валежи.

По думите на областния управител нивото на водата в дерето край Присово се е покачило и в момента е под наблюдение дали ще прелее към главния път. Докладвано му е, че има наводнени дворове и мазета на къщи в Дебелец, а обитателите им са настанени при роднини и приятели, като няма пострадали хора.

Богомилов допълни, че е разпоредил обход на балканските селища в Прохода на Републиката. Под наблюдение са река Янтра и нейните притоци – реките Осенарска и Белица.

На пътя между селата Драгижево и Церова кория е имало закъсала жена с автомобил, но ѝ е оказана помощ. Скална маса се е сринала на пътя край Арбанаси, но е разчистена и трасето не е затваряно. „Положението е овладяно, ситуацията е под контрол и няма бедстващи хора“, увери Марин Богомилов

Дъждът отнесе асфалта и по ул. „Елин Пелин” в квартал „Картала”.