Младеж на 18 години е с травма на рамо и комоцио след пътен инцидент на южния обходен път на Ямбол, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР. При управление на лек автомобил вчера около 08:50 часа той е напуснал пътното платно, ударил се е в мантинела, а колата му се е преобърнала.

По превозното средство са нанесени значителни щети. На местопроизшествието е извършен оглед. Образувано е разследване, посочиха още от полицията в Ямбол.

Това е поредният пътен инцидент в Ямболско за последните няколко дни. Рано сутринта в сряда шофьор на лек автомобил загина на главен път I-7 до разклона за село Тенево, съобщиха по-рано от полицията. Колата е напуснала платното за движение и се е преобърнала в крайпътна нива.

Млад шофьор, отново 18-годишен, причини катастрофа на пътя Ямбол-Сливен в неделя малко преди полунощ. При управление на лек автомобил той е нарушил правилата за движение по пътищата и е ударил движещата се пред него в същата лента кола, посочиха от ОДМВР. В резултат на това 19-годишният шофьор на другия автомобил е с фрактура на раменна кост. Тестовете и на двамата водачи за употреба на алкохол и наркотични вещества са били отрицателни.