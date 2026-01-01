След кратко боледуване почина дългогодишният тенис коментатор Тодор Попов.

Той бе отдаден на голямата си професионална любов тенисът и радваше зрителите с коментарите си в ефира, посочва tenniskafe.com

Неговата телевизионна кариера започва в БНТ и предаването “Всяка неделя”, в което е продуцент, а впоследствие се насочва към професията на коментатор.

Бил е част от отразяването на Олимпийски игри, редица световни първенства и на всички големи турнири по тенис. Бил е част от БНТ, Евроспорт, Ринг, ТВ+, Нова телевизия и MAX Sport.

Тошко бе и отличен играч по тенис на маса и тенис на корт, световен шампион и многократен държавен шампион за журналисти, посочват колегите му.