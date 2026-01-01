Над 4000 домакинства от северния турски окръг Токат са евакуирани днес заради повишена опасност от наводнения по поречието на река Йешилърмак, предизвикана от запълването на язовира „Алмус“ на 100 процента от капацитета му, съобщи ръководителят на турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД) Али Хамза Пехливан, цитиран от в. „Биргюн“.

Вчера властите в Токат издадоха предупреждение за опасност от наводнения и започнаха изграждане на защитни диги с инертни материали, бетонни блокове и чували с пясък в редица населени места.

В изявлението си по темата днес Пехливан заяви, че под координацията на АФАД са евакуирани повече от 15 000 души, като същевременно са проведени контролирани събаряния на мостове и други опасни постройки, които могат да предизвикат допълнителни щети при евентуално наводнение.

„Наш дълг е да вземем и приложим предпазни мерки, когато това е нужно“, каза още Пехливан, като подчерта, че обилните валежи от последните месеци са станали причина за покачването на нивото на язовира „Алмус“.

Язовирът „Алмус“, който държи около 950 милиона кубични метра, се използва основно за селскостопански цели и производство на енергия. Вчера властите съобщиха, че са започнали оценка на възможността за контролирано изпускане на вода от него заради покаченото му ниво - операция, която не е изпълнявана там от май 1993 г.