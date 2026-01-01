Няма съмнение, че Наоми Кембъл е благословена с впечатляващи гени, тъй като и на 56 години продължава да изглежда безупречно, пише Daily Mail.

Тя остава една от най-емблематичните фигури в модната индустрия. Кариерата ѝ обхваща повече от четири десетилетия, а през 90-те години тя се утвърждава като част от легендарното поколение супермодели редом до Линда Еванджелиста и Синди Крофорд.

И до днес Наоми впечатлява със сияйна кожа и изваяна фигура. Освен успешна кариера, тя е и горда майка на петгодишна дъщеря и двугодишен син, родени чрез сурогатна майка.

Как успява да поддържа младежкия си вид? Моделът разчита на стриктна ежедневна рутина и здравословен начин на живот с акцент върху анти-ейдж грижата.

За подсилване на имунната система Наоми започва деня си с бананово смути, обогатено с баобаб, колаген, артишок, моринга на прах, витамин C и масло от нар.

Освен сутрешния шейк, тя приема и редица хранителни добавки – цинк, течен витамин C, витамин D, B12, куркума, черен кимион, пробиотици, семена от папая и мултивитамини.

Когато се чувства напрегната или тревожна, Наоми споделя, че използва натурално лавандулово масло за успокоение.

Една от най-обсъжданите ѝ практики е храненето само веднъж дневно. Моделът обяснява, че обядът всъщност е основното ѝ хранене за деня.

„Ям веднъж на ден и това ме кара да се чувствам добре“, споделя тя, като подчертава, че не се лишава от любимите си храни.

Неделята е нейният „ден за удоволствия“, в който си позволява десерти, торти и пудинги.

Наоми избягва млечните продукти и глутена, а в миналото е признавала, че понякога пости преди модни ревюта.

„Ям, когато ми се яде, и не гладувам. Ако искам ден само на вода или сокове, го правя. Зависи как се чувствам“, казва тя.

Още през 2014 г. тя споделя пред Harper’s BAZAAR US, че преминаването към предимно вегетариански режим я е накарало да се чувства „по-лека и по-спокойна“.

Личният ѝ готвач Шон Джон, който работи с нея повече от десетилетие, разкрива, че храната ѝ е „изключително чиста и здравословна“.

По думите му Наоми никога не яде самолетна храна, а когато посещава ресторанти, често поръчва ястия извън менюто.

Освен на хранителния режим, супермоделът държи и на редовните тренировки. Тя предпочита упражнения с ниско натоварване, пилатес и тренировки със собствено тегло вместо тежести.

„Не вдигам тежести. Харесва ми да работя със съпротивлението на собственото си тяло“, споделя Наоми..