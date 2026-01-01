Заместник-министърът на правосъдието Ива Кечева представи днес пред служителите на Агенция по вписванията новия изпълнителен директор на институцията - Елиана Илиева. Тя е назначена на длъжността със заповед на министъра на правосъдието от 21 май 2026 г.

Илиева е юрист с дългогодишен професионален опит в сферата на административното и процесуалното право, обществените поръчки и управлението на административни процеси.

Магистър по право е от Югозападен университет „Неофит Рилски“. Преминала е редица специализирани обучения в областта на обществените поръчки, европейските политики, финансовото управление и защитата на личните данни при работа с изкуствен интелект, включително международни обучения в Солун и Маастрихт.

Професионалният ѝ път започва като юрисконсулт в Регионална дирекция по горите (2005-2008 г.), където изгражда сериозен практически опит в административно-наказателното производство, обществените поръчки и процесуалното представителство. В периода 2008-2016 г. заема длъжността началник на отдел „Правно-нормативно обслужване“ в районна администрация „Сердика“ към Столична община. Там ръководи и координира правната и административната дейност на администрацията, участва в управлението на ключови административни процеси и изгражда ефективна междуинституционална координация.

От 2016 г. до назначаването ѝ за изпълнителен директор на АВ е адвокат към Софийска адвокатска колегия. Предоставяла е правно консултиране на публични и частни възложители, работи по европейски проекти и осъществява процесуално представителство по граждански, трудови и административни дела.