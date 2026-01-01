"Твоята енергия, сила и талант пометоха всичко по пътя си" - с тези думи и огромен букет министър-председателят Румен Радев посрещна DARA в Министерския съвет след безапелационната й победа на Евровизия, след която страната ни ще бъде домакин на песенния конкурс другата година. 

В срещата, която е закрита за медиите, участват министри от кабинета, екипът на певицата, както и ръководството на националната телевизия.

БГНЕС

"Голямата победа на Евровизия е лично твоя и на твоя екип. Искам да ви благодаря от името на нашия народ, който има нужда от подобни триумфи, за да повярва в себе си. Благодаря ви за огромната радост, за чувството на национална гордост, което ни донесохте, и за положителните емоции на милиони хора по света. Дара, ти чу много неща за себе си, за които дори не си и предполагала, но аз искам да добавя и още едно - ти вече си част от европейската политика. Преди дни бях в Берлин и канцлерът Мерц ме посрещна с Bangaranga. Извади телефона си и ми пусна твоето изпълнение на Евровизия", посочи още Радев. 

Премиерът поздрави златното ни момиче за това, че и след победата се държи по достоен начин, което е не по-малко важно от самата победа. 

Министър-председателят Румен Радев заяви, че днес се поставя първата стъпка на организацията на Евровизия 2027 в България. 

"Аз вярвам, че този грандиозен успех ще и вдъхнови да надскочим себе си. Ще положим максимум усилия, за да поставим България там, където й е мястото - достойно на световната карта. Още веднъж благодаря", завърши Радев обръщението си към DARA.

Певицата благодари за хубавите думите на премиера и му стисна ръката. 

"Bangaranga на всички - не съм предполагала, че мога да го кажа тук. Светът е много интересен и необятен в момента. Благодаря и за цветята. Аз мога да предложа още много неща, освен цветя. България е страхотна държава с много потенциал и аз най-накрая искам да видя как този потенциал се развива. Искам да видя как се случват истински промени в държавата - такива, каквито всички онези хора, които бяха на протести, искаха да видят", каза от своя страна DARA.

"Тази победа е нещо много хубаво за мен, но вярвам и за всички млади хора в България, защото е знак, че ние можем да се справим и че въпреки лошата енергия, ние можем да я победим, когато имаме сила, енергия, любов и отдаденост. Надявам се тази година да бъде наистина невероятна за нашата държава", завърши тя. 

Вицепремиерът Иво Христов ще оглави "междуведомствен организационен комитет", който ще организира провеждането на "Евровизия 2027". Това съобщи още в сряда премиерът  Радев.

 В комитета по организацията ще има представители на съответните министерства, каза още Радев и добави, че са нужни не само пари, а и координация.

"За нас в правителството няма време за емоции, защото подготовката като обем, като организация е огромна, изисква не само финансови ресурси, но и страшно много координация. Затова създаваме междуведомствен организационен комитет под председателството на вицепремиера Иво Христов, в който ще влязат съответните ресорни министерства", поясни министър-председателят.

Цялата седмица вече преминава под знака на грандиозния български успех на "Евровизия" – един успех, който надхвърля далеч измеренията на музикалното изкуство. "От нас зависи да се възползваме максимално от него", коментира Радев на старта на редовното заседание на Министерския съвет. 

БГНЕС

 

