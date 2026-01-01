Певецът Рики Мартин е бил евакуиран от сцената по време на концерт в Черна гора, след като човек от публиката е използвал сълзотворен газ срещу сцената. Инцидентът е станал по време на откриващото шоу от европейската част на турнето „Ricky Martin Live“.

Информацията идва от официално изявление на говорителката на изпълнителя Рондине Алкала, публикувано в Instagram и цитирано от американските медии Page Six и People.

Според изявлението „неизвестен е използвал сълзотворен газ към сцената“, което е предизвикало паника сред публиката и временно прекъсване на концерта. Зрителите са били изведени от района, а екипът на певеца е напуснал сцената като предпазна мярка. На място са се намесили охрана и местните власти.

След като ситуацията е била овладяна и властите са дали разрешение събитието да продължи, Рики Мартин се е върнал на сцената и е довършил концерта въпреки препоръките на екипа си да прекрати шоуто.

По данни на международните медии инцидентът е станал в столицата Подгорица по време на концерт, организиран за отбелязването на 20 години от независимостта на Черна гора.

От екипа на изпълнителя увериха, че певецът и неговите музиканти са невредими, а турнето ще продължи по план с предстоящи концерти в Европа.