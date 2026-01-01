Нова пейка за кърмещи майки вече е поставена в градската градина в централната част на Търговище.

Тя разполага и със специално обособено място за повиване на бебета, което да улеснява родителите при престоя им на открито, съобщиха от общинската администрация.

И Поморие вече има красива пейка за кърмене, обвита с крила на пеперуда (СНИМКИ)

Инициативата е реализирана чрез дарение от Кадрие и Айдже Мусови. С жеста си те подкрепят създаването на по-комфортна и приветлива среда за семействата с малки деца в града.

Пейката предоставя възможност майките спокойно да кърмят и да се грижат за бебетата си по време на разходка в една от най-посещаваните зони в Търговище, в близост и до детска площадка.

Конструкцията включва също подвижна преграда, създаваща по-уютна и дискретна среда за майките и техните бебета.

С грижа за майките: И в Бургас има пейка за кърмачки (СНИМКИ)

Община Търговище изказва благодарност към дарителите за благородния жест и за съпричастността към младите семейства. На официалната си фейсбук страница кметът на Търговище Дарин Димитров посочва, че Община Търговище обмисля да последва добрия пример и да разшири инициативата. „Подобни на пръв поглед малки жестове правят града ни по-човечен и по-топъл“, посочва той.

Придобивката е първа по рода си в областния град, а за монтирането ѝ съдействие оказва общинското предприятие „Флора“.