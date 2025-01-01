Място за кърмене, обвито в пеперудени крила. Това е удобна пейка за кърмене, разположена на крайбрежна алея „П. К. Яворов“ в Поморие - в близост до пасажерското пристанище.

Община Поморие

Пейката е направена от фибростъкло и е създадена по идея на бургазлийката Таня Анестиева, съобщиха от Общината.

Поморие е третият град, който поръчва пеперудената пейка, която не само е красива фигура за снимки, но е и специален кът за майки с бебета.

„Напролет този кът ще бъде още по-цветен и уединен, с приятна шарена сянка и успокояваща гледка към морето. Децата на Поморие трябва да бъдат закърмени с любов и със свеж морски въздух.

Надявам се, че тази пейка ще спести на майките време - вместо да се прибират у дома, да извършат това свято действие на открито, в прегръдката на крилата“, коментира кметът Иван Алексиев.