Член на екипажа на круизния кораб MV Hondius, който е слязъл на брега в Тенерифе и е бил репатриран в Нидерландия, беше потвърден като нов случай на заразен човек с хантавирус, съобщи Световната здравна организация.

„Днес Нидерландия потвърди още един случай сред член на екипажа, който е слязъл в Тенерифе, бил е репатриран в Нидерландия и оттогава е в изолация“, заяви генералният директор на СЗО Тедрос Аданом Гебрейесус.

Общият брой на предполагаемите и потвърдените случаи вече е 12, включително три смъртни случая.

Световната здравна организация е информирала 12 държави, чиито граждани са слезли от кораба с предполагаеми случаи на хантавирус на британския остров Света Елена на 24 април. Сред тях са жена, която е един от тримата починали, и швейцарец с положителен тест, хоспитализиран в Цюрих. От кораба вече бяха евакуирани трима потенциално болни. Един от тях е дал положителен тест.

Генералният директор на Световната здравна организация (СЗО) Тедрос Аданом Гебрейесус призова засегнатите държави да следват съветите на организацията на ООН относно хантавируса, тъй като мерките за здравна сигурност в различните страни се различават.

СЗО препоръча 42-дневна карантина и постоянно наблюдение на лицата, които са били в контакт с високорискови случаи, предаде АФП.

Генералният директор на СЗО каза, че „работата ни не е приключила“ по овладяването на хантавируса след евакуацията от круизен кораб, засегнат от смъртоносна епидемия от заболяването.

„Няма признаци, че сме свидетели на началото на по-голяма епидемия. Но, разбира се, ситуацията може да се промени и, предвид дългия инкубационен период на вируса, е възможно да видим още случаи през следващите седмици“, добави той.



