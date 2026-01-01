Те са тихи. Рядко имаме очи да ги видим, но без да знаем, всеки ден ни дават поводи за гордост. Някои с медали, други – с добри дела. В навечерието на 24 май „Темата на NOVA” представя историите на хора, които обединяват своята енергия в подкрепа на науката, на културата, на знанието, но и на доброто. Хиляди ученици, стотици учители и десетки граждански инициативи застават зад първата по рода си кампания „Азбука на чудесата”. Журналистът Деница Суруджийска и операторът Георги Георгиев разказват за авторите на добро, които откриват нови светове, превръщат се в пример, надежда и вдъхновение.

Те са стотиците деца от български училища, които в свободното си време се грижат за хора в нужда. Те са младите олимпийци, които печелят десетки медали за България от международни състезания по природни науки. Но те са и пазителите на най-старото читалище у нас. Как тяхната азбука на доброто се превръща в език на чудесата? Монтажът на предстоящия епизод от документалната поредица е дело на Николай Чобанов.

Гледайте „Азбука на доброто“ в „Темата на NOVA“ на 23 май, събота, веднага след Новините на NOVA в 19:00 часа.



