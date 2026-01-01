Европол, в сътрудничество с правоохранителни агенции от 31 държави и партньори от частния сектор, приключи третата и най-успешна оперативна седмица на Project A.S.S.E.T. (Asset Search & Seize Enforcement Taskforce). Това съобщиха от държавното обвинение.

Инициативата е организирана от Европейския център за финансови и икономически престъпления на Европол (EFECC).

"Оперативната седмица доведе до впечатляващи резултати, демонстрирайки силата на глобалното сътрудничество и модерните разследващи техники. Комбинирането на усилията и експертизата на правоохранителните органи и партньорите от частния сектор доведе до идентифицирането и проследяването на значителен брой престъпни активи", пишат от Прокуратурата.

Българският принос в операцията е работата на ГДБОП по ръководеното от СГП разследване, свързано с пране на пари при нелегална търговия с артефакти и културни ценности.