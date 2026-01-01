Британски турист, пътувал в самолет с жена, която по-късно е починала от хантавирус, е бил поставен под едномесечна карантина в италианска болница, въпреки че няма симптоми и е дал отрицателен тест за заболяването.

Мъжът и негов спътник — който дори не е бил на въпросния полет — са били задържани пред бар в Италия във вторник вечерта и отведени от властите в болница „Сако“ в Milan.

И двамата ще останат под карантина до 6 юни, когато изтича 42-дневният период на изолация, изискван от здравните власти.

Британецът, който е на около 60 години, е пътувал със самолет на Airlink от Света Елена до Йоханесбург заедно с 69-годишната Мириам Шилпероорд — пътничка от круизния кораб MV Hondius, която по-късно е починала. Втори пътник от същия полет също е дал положителен тест.

Мириам е съпруга на 70-годишния холандски орнитолог Лео Шилпероорд, за когото се предполага, че е „нулевият пациент“. Смята се, че двойката се е заразила след посещение на сметище в Argentina, където наблюдавала птици.

Британското правителство е уведомило италианските власти за туриста, който преди да пристигне в Милано е посетил няколко държави, включително Amsterdam.

Тъй като не е разполагал с частно настаняване и е бил отседнал в хотел, той ще трябва да прекара цялата карантина в стая в инфекциозното отделение на болницата.

Междувременно официални представители съобщиха, че 10 британци от южноатлантическите острови, свързани с огнището на круизния кораб, ще бъдат транспортирани във Великобритания като предпазна мярка.

Групата включва жители на британските отвъдморски територии Света Елена и Остров Възнесение, които ще довършат самоизолацията си във Великобритания.

Предполага се, че сред тях има както хора, слезли от круизния кораб в Света Елена, така и медицински служители, били в контакт с тях.

Агенцията за здравна сигурност на Обединеното кралство съобщи, че групата включва четирима души от Света Елена, които са били на борда на круизния кораб, както и шестима близки контакти от остров Възнесение.

Нито един от тях не проявява симптоми. Крайната им дестинация във Великобритания не се съобщава, като мярката е определена като „предпазна стъпка в подкрепа на общностите в британските отвъдморски територии“.

След пристигането си във Великобритания те ще имат достъп до специалисти по инфекциозни болести от NHS, ако се разболеят, а здравните власти ще определят къде ще бъдат изолирани.

Междувременно 20 британски граждани от кораба MV Hondius, заедно с германец с адресна регистрация във Великобритания и японски пътник, които бяха изолирани в болница Arrowe Park в Мърсисайд, се подготвят да напуснат лечебното заведение.

Те бяха настанени там в неделя вечерта, след като корабът акостира в Tenerife, за тридневен период на наблюдение и оценка. След изписването си ще трябва да продължат 42-дневна изолация в домовете си.