Председателят на Народното събрание Михаела Доцова поднесе цветя пред българската плоча в базиликата „Санта Мария Маджоре“, където азбуката и славянските книги са получили официално признание от Ватикана. С посещението в храма завърши двудневната визита на българската парламентарна делегация в Рим и Ватикана по повод 24 май.

В базиликата през 868 г. папа Адриан II официално освещава донесените славянски книги в Рим от светите братя Константин-Кирил и Методий, създатели на славянската писменост и признава славянския език като равнопоставен литургичен език, редом с латинския, гръцкия и еврейския. В храма е отслужена и първата тържествена света литургия на славянски език от учениците на двамата братя. Базиликата „Санта Мария Маджоре“ е едно от най-значимите места за българската културна история и духовност.

Българските парламентаристи се поклониха на гроба на папа Франциск, където беше отслужена и панихида.

По-рано председателят на Народното събрание Михаела Доцова разговаря с Великия командор на Суверенния малтийски орден фра Емануел Русо.

Искрено желаем установените отношения и диалог между България и Малтийския орден да продължат да се развиват и с общи усилия да допринасяме за изграждането на по-хуманен свят, в защита на слабите и уязвимите, за отстояването на християнските ценности и норми, заяви председателят на Народното събрание Михаела Доцова.

Председателят на Народното събрание Михаела Доцова отбеляза, че високо цени благородната мисия на Суверенния малтийски орден в подкрепа на живота и достойнството на хората в нужда по света. Споделяме и усилията на представителите на Ордена за насърчаване на диалога, взаимното уважение и разбирателството толкова необходими в условията на съвременни глобални конфликти и предизвикателства, подчерта тя.

Дългогодишните дипломатически отношения между Суверенния малтийски орден и България са знак не само за взаимно признание и оценка за хуманитарната му дейност в региона и по света, но и за насърчаване на взаимни действия и общи проекти, отбеляза председателят на парламента.

Признателни сме за активната хуманитарна и социална дейност на Ордена в България и придаваме важно значение на приятелските връзки и отличните двустранни отношения, които ни свързват, посочи Михаела Доцова. С удоволствие се запознах с информацията за дейността на Суверенния малтийски орден в България, според която от 2005 г. до днес са били организирани повече от 500 различни инициативи в повече от 100 населени места, уточни председателят на парламента. Освен тези многобройни хуманитарни инициативи и дарения за домове за социално слаби, възрастни и деца, обзавеждане с легла и болнично оборудване в регионални болници, благодарение на Ордена в България заработи и първият апарат за рехабилитация на деца с церебрална парализа „Нирвана”, добави председателят на парламента.