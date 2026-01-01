Ръководителката на националното разузнаване на САЩ Тълси Габард заяви днес, че се оттегля от поста си, тъй като съпругът ѝ е бил диагностициран с рядка форма на рак на костите и че тя се оттегля от служебните си задължения, за да му помага, предаде Ройтерс.

Габард информира президента Тръмп за намерението си да се оттегли на среща днес в Овалния кабинет. Оставката влиза в сила от 30 юни.

Източник, запознат с въпроса, заяви, че Габард е била принудена от Белия дом да се оттегли от поста си, пише Ройтерс.

В писмото, с което поднася оставката си и което бе публикувано в социалната мрежа "Екс", Габард пише, обръщайки се към президента Тръмп, че е "дълбоко благодарна за доверието, което ми гласувахте, и за възможността да ръководя националното разузнаване последната година и половина".

Споменавайки за здравословния проблем на съпруга си, Габард пише, че няма да може с чиста съвест да го остави да се бори сам с болестта, ако остане на този изискващ и консумиращ време пост.

В публикация в социалната си мрежа "Трут соушъл" американският президент Доналд Тръмп заяви, че длъжността началник на разузнаването ще се изпълнява от първия заместник-директор Арън Лукас.

Той заяви, че Габард се е справила чудесно с работата си, но с оглед на състоянието на съпруга ѝ е оправдано да иска да се оттегли.

В миналото Тръмп е намеквал за различия с Габард, що се отнася до подхода по отношение на Иран, като заяви, че тя се придържа към "по-мека" линия от него, що се отнася до ограничаването на ядрените амбиции на Техеран.

Тълси Габард става четвъртата жена на висока позиция в администрацията на Тръмп, която напуска поста си, през последните три месеца.

Министърката на труда Лори Чавес-Деремър подаде оставка в края на миналия месец след твърдения за злоупотреби в нейното министерство.

Кристи Ноум бе уволнена от поста на министър на вътрешната сигурност през март, а Пам Бонди напусна поста си на правосъден министър и главен прокурор по-малко от месец по-късно, припомня Ройтерс.