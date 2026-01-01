Премиерът на Белгия Барт де Вевер призова Европейския съюз да започне преговори с Русия за прекратяване на войната в Украйна. „Тъй като не сме в състояние да сплашим руския президент Владимир Путин чрез доставки на оръжие за Украйна и не можем да го принудим да се подчини икономически без подкрепата на САЩ, остава само един метод: да се постигне споразумение“, заяви той пред белгийския вестник „Eко“. Да се принуди Русия да се подчини е възможно единствено със „100-процентова подкрепа от страна на САЩ“, допълни министърът. Въпреки това, според него, САЩ не стоят изцяло на страната на Украйна и понякога изглеждат „по-близо до Путин“, отколкото до Киев.

Белгийският премиер призова ЕС да получи мандат от своите държави членки, за да преговаря с Русия. „Без мандат да отидем в Москва и да преговаряме там, ние няма да седнем на масата за преговори, на която американците ще притискат Украйна да приеме споразумение. И вече мога да кажа, че това ще бъде лошо споразумение за нас“, продължи Де Вевер. „Конфликтът трябва да бъде прекратен в интерес на Европа. Без да бъдем наивни по отношение на Путин. Това е грешка, която никога повече не трябва да правим. Трябва да превъоръжим и ремилитаризираме границата. И в същото време трябва да нормализираме отношенията с Русия и да си възвърнем достъпа до евтина енергия“. Премиерът заключи, че това е въпрос на „здрав разум“ и че „зад затворени врати европейските лидери ми казват, че съм прав, но никой не смее да изрече на глас“.

Коментарите на Де Вевер веднага предизвикаха критики в Белгия, Европейския съюз и отвъд него. Според брюкселската редакция на „Политико“ „с приказките си Вевер изпитва единството на управляващата коалиция в страната си“. Допълнително забележките му са в разрез с като цяло твърдата позиция на ЕС спрямо Москва от началото на пълномащабното й нахлуване в Украйна и заплашват да подхранят чувствителен дебат в блока относно санкциите и руската енергия. Коментарите на Де Вевер следват скорошно национално проучване, което разкри, че той се радва на широка подкрепа, като популярността на лидера на фламандските националисти е рекордно висока не само във Фландрия, но също така нараства и във Валония. Според „Политико“ високият рейтинг може да обясни донякъде желанието на премиера да даде начало на политически чувствителен спор.

Призовавайки Европа да се ангажира пряко с Путин, Де Вевер раздухва дебат, който вече беше разпален в Европа през последните месеци, отбелязва „Юрактив“. Президентът на Франция Еманюел Макрон, премиерът на Италия Джорджа Мелони и бившият премиер на Люксембург Ксавие Бетел в миналото вече са засягали темата за разговори с Путин. Срещу тях са балтийските страни, Германия, Полша и скандинавските страни, водени духом от върховния представител на ЕС за външната политика Кая Калас, която постави своите собствени максималистични искания на масата. Според изданието сега аргументът граничи с парадокса: европейските лидери обсъждат дали да говорят с Путин, въпреки че Кремъл даде ясно да се разбере, че няма желание да се ангажира.

„Файненшъл Таймс“ напомня как Де Вевер миналата година вече блокира подкрепян от Берлин план на Европейската комисия за използване на руските суверенни активи, замразени в Белгия, за финансиране на заем за Украйна.

Външния министър Максим Прево от лявоцентристката франкофонска партия „Обвързаните“ побърза да уточни изказването на премиера. „Трябва ли да водим диалог с Русия? Да. Това е дипломацията: да говорите, включително и с тези, с които не сте съгласни. Но диалогът не е равен на нормализация. И това е решаваща разлика“, заяви министърът, цитиран от Фламандското радио и телевизия. „Днес Русия отказва европейско присъствие на масата. Тя поддържа максималистки искания. Докато това е така, говоренето за нормализация изпраща сигнал за слабост и подкопава европейското единство, от което се нуждаем сега повече от всякога“, допълни дипломатът. Той също напомни, че „подкрепата на Белгия за Украйна остава непроменена“. „Премиерът не е казал друго. Нито е призовал за облекчаване на санкциите. Преди евентуално мирно споразумение това не подлежи на обсъждане“, заключи той.

„Брюксел Таймс“ отбелязва, че интервюто на Барт де Вевер е оставило коалиционните му партньори недоволни. Лидерът на партията „Напред“ („Форойт“) Конър Русо подчерта, че Де Вевер „е свободен да казва каквото си иска от свое име, но от името на правителството не може да говори, че сега изведнъж искаме да отидем и да молим Путин за евтина енергия“. „Това не е съгласувано в правителството. Всички знаят, че Путин не заслужава доверие, че не можете да правите сделки с този човек“, каза той.

Междувременно ПП „Християндемократи и фламандци“ заяви, че закупуването на повече газ от Путин ще даде на Русия повече средства, за да продължи войната си в Украйна. „Защо, за бога, той изобщо би спрял войната си или би седнал на масата за преговори? Така просто ще подклаждат още повече руската агресия“, заяви неин представител. Дори след евентуално мирно споразумение в Украйна, „ХДиФ“ не иска нормализиране на отношенията с Русия, както предложи Де Вевер „Като Европа не трябва отново да сме зависими от Русия. Това просто не е мъдро“, допълни той. А според депутата Мейрем Алмаджи от опозиционната ПП „Зелено!“ (Фландрия), Де Вевер демонстрира „най-лицемерната си страна“ с тези коментари. „Той не осъди безразсъдната война, водена от Тръмп и Нетаняху в Иран. Тя вече доведе до рязко покачване на цените на петрола и газа. И сега Киев е притиснат в ъгъла в замяна на евтин руски газ. Тръмп и Путин печелят, а обикновените граждани плащат цената, буквално и преносно“, заяви тя.

На свой ред „Блумбърг“ представи част от реакциите в Европа на предложението на Де Вевер. „Русия избива невинни в Украйна всяка седмица. Ние няма да купуваме газ от Русия. Няма да захранваме руската военна машина. Ако в това време на нужда и криза отменим това решение да се отдалечим от зависимостта от Русия, тогава напълно сме изгубили своя морален компас“, заяви шведският министър на енергетиката Еба Буш. Страните от източния фланг на Европа също настръхнаха от коментарите на Де Вевер, отбелязва „Блумбърг“, като литовският първи дипломат Кестутис Будрис заяви, че „от собствен опит знаем, че няма нищо по-скъпо на този свят от евтиния руски петрол“.

На свой ред британският „Гардиън“ отбелязва, че уклонът на Де Вевер за завръщане към евтината руска енергия е в противоречие с плановете на ЕС. Блокът се съгласи през декември да спре постепенно целия руски газ до ноември 2027 г. и повтори целта да прекрати вноса на руски петрол до края на същата година. Изданието цитира реакцията на европейския комисар по енергетиката Дан Йоргенсен, че е важно да се придържаме към тези цели. „Твърде дълго бяхме зависими от енергията от Русия, което прави възможно Путин да ни изнудва, да използва енергията като оръжие срещу нас“, заяви той. Според него, би било „грешка за нас да повторим това, което направихме в миналото“.

В крайна сметка, изправен пред критика в страната и в ЕС, белгийският премиер даде изяснение на коментарите си за Русия и заяви, че няма нищо притеснително. „Хората неоснователно раздухват това непропорционално, сякаш се приближавам до Путин или сякаш пълзя в краката му“, заяви той по време на събитие в Брюксел, цитиран от националната новинарска агенция Белга. Същевременно той потвърди, че смята за съвсем логично да се водят преговори с руския президент, „но проблемът е другаде“ „Преговорите вече са в ход, но Европейският съюз няма място на масата, а плаща сметката“. Ако след преговори може да се постигне трайно споразумение, което да удовлетворява Украйна и Европейския съюз, то според Де Вевер в крайна сметка трябва да последва нормализиране на отношенията с Русия. „Това е целта след всяка война. Със сигурност не може да имаме намерение да останем врагове завинаги, нали? Това обаче не трябва да бъде наивен мир. Той трябва да бъде придружен от превъоръжаване на Европа и укрепване на източния фланг. И преговорите нямат нищо общо с предаването или изоставянето на Украйна“, подчерта той.