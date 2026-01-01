Върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас определи днес като "опасен прецедент" решението на САЩ временно да облекчат санкциите срещу износа на руски петрол, предава кор. на БТА Николай Желязков.

Русия трябва да има по-малко, а не повече средства да води война, добави Калас пред журналисти преди началото на днешното заседание на европейските външни министри в Брюксел. Тя призова събитията в Близкия изток да не отклоняват вниманието от войната в Украйна. Затварянето на Ормузкия проток е в интерес и на Русия, каза тя.

Основният въпрос е как протокът да остане отворен, оттам преминават 95 на сто от енергийните доставки за Азия, посочи Калас. Тя съобщи, че е обсъдила с генералния секретар на ООН Антонио Гутериш дали не може в случая да бъде приложен подход, както при споразумението за износ на украинско зърно през Черно море, по отношение на торовете. В наш интерес е протокът да бъде отворен, макар да не сме толкова зависими, колкото азиатските държави, обобщи Калас.