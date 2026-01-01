Повреден руски танкер за втечнен природен газ (LNG) се носи по течението в централната част на Средиземно море, създавайки непосредствен риск от екологична катастрофа, предупредиха Италия, Франция и още седем държави в писмо до Европейската комисия, съобщи CNN на 16 март.

Кризата подчертава нарастващата опасност от т.нар. „сенчест флот“ на Москва, пише The New Voice of Ukraine. Тъй като изоставеният плавателен съд е натоварен с взривоопасен газ и стотици тонове токсично гориво, неконтролираното му движение е предпоставка за мащабна екологична катастрофа непосредствено до бреговете на Европа.

Плавателният съд се намира във водите между Малта и италианските острови Лампедуза и Линоза. В писмо до Европейската комисия страните от ЕС подчертават, че техническото състояние на танкера и естеството на товара му създават двоен проблем за морската безопасност и околната среда.

Russian LNG tanker Arctic Metagaz is still afloat near the coast of Malta https://t.co/9WGPLFe6HG pic.twitter.com/En682luLPZ — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) March 12, 2026

На борда остават около 700 тона различни горива и „значителен обем природен газ“. Корабът е без екипаж. Руското външно министерство призна, че съдът се носи неконтролируемо, и заяви, че по-нататъшните действия на Москва ще зависят от „конкретните обстоятелства“.

Италианските власти по-рано съобщиха, че 30 членове на екипажа са били евакуирани след инцидента. Според източници на Reuters повредата се намира над водолинията и корпусът засега издържа, но плавателният съд остава потенциално опасен. Италия отказва да го закотви на своите пристанища.

Според руската версия на 3 март танкерът е бил атакуван от военноморски дронове, идващи от либийското крайбрежие. Киев не пое отговорност за това и не потвърди публично нападението.

BREAKING: A sanctioned Russian LNG tanker, Arctic Metagaz, part of Russia’s so-called shadow fleet, is on fire off the coast of Malta and Libya. The vessel was attacked by unknown naval drones. pic.twitter.com/mCtFZ9Hrvt — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) March 3, 2026

На 3 март Reuters съобщи, позовавайки се на източници, че плавателният съд е изгорял в Средиземно море, а екипажът е бил открит в спасителна лодка в зоната на отговорност на Либия.

Държавите от ЕС призоваха за бърза реакция, но същевременно признаха, че санкционният режим срещу Русия усложнява оказването на каквато и да е техническа помощ. В материалите на Reuters „Arctic Metagaz“ е описан като част от руския „сенчест флот“, използван за заобикаляне на ограниченията след пълномащабната война на Русия срещу Украйна.