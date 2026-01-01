45-годишен мъж нанесе удари с нож на 22-годишния си син в Шуменско, съобщиха от полицията.

Мъжът от село Божурово е задържан. Инцидентът е станал на 16 март.

Между двамата е станал скандал и криминално проявеният мъж е нанесъл удари с нож в рамото, бедрото, мишницата и гърба на сина си.

Пострадалият е откаран за преглед в болница, където е установено, че няма опасност за живота му, след което е настанен за лечение.

Работата по образуваното досъдебно производство продължава.