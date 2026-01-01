Рок легенди, поп диви, класически изпълнения и знаменити български певци очароваха зрителите по време на петия лайв на “Като две капки вода”. Журито в състав Хилда Казасян, Веселин Маринов, AZIS и Димитър Ковачев - Фънки влезе в спор кой от звездните участници се е справил най-добре на сцената на любимото шоу за имитации.

До първата си победа в Сезона-Слънце достигна Даниел Пеев - Дънди. Неговото превъплъщение в образа на Бони Тейлър събра най-много точки след гласуването на зрителите в приложението NOVA PLAY, оценките на журито, менторите и вота на останали участници. Той направи подобаващо откриване на вечерта с една от вечните рок балади “Total Eclipse of the Heart”. “Изключително начало. Невероятна прилика. Както гласова, така и на външен вид”, коментира AZIS след изпълнението на песента “Total Eclipse of the Heart”.

Пред сериозно предизвикателство се изправи Иво Димчев, който се превъплъти в световната оперна звезда Елина Гаринча и изпълни една от най-великите арии - “L'amour est un oiseau rebelle” из операта “Кармен”.

Пламена представи първия двоен образ в Сезона-Слънце и се превърна в ДесиСлава и AZIS, а първите похвали получи лично от тях.

Виктор слезе от асансьора като незабравимата рок звезда Фреди Меркюри и показа, че трудно може да бъде спрян с “Don’t Stop Me Now”.

Бутонът на късмета отреди и Емилия да влезе в двоен образ. Тя представи хита “Цяла нощ” като Лора Караджова и 100 KILA, а първите положителни отзиви получи от оригиналната изпълнителка.

Борис обу високите токчета на порасналата звезда на “Дисни" - Майли Сайръс и изненада всички с “Midnight Sky”.

Весела Бабинова се появи под прожекторите като поп иконата Риана с една от най-известните ѝ песни - “Umbrella”.

Алекс Раева имаше честта да имитира друг участник и то не кого да е, а водача във временното класиране - Иво Димчев.

Финалът на вечерта постави Симона, която пренесе всички на Бродуей с мюзикъла “Котките”. Тя бе в костюма на котката Гризелина, изиграна от Елейн Пейдж, и възхити всички.

Фотокредит: NOVA/Красена Ангелова

Следващият понеделник Бутонът на късмета отреди Борис да бъде Василис Карас, Весела Бабинова да изпълни песен на Адел, Виктор да имитира Гуен Стефани, Пламена да се превъплъти в Haddaway, Иво Димчев да сложи костюма на Володя Стоянов, Емилия да влезе в света на 4 Non Blondes, Алекс Раева да пее като вокалистката на The Cranberries, Симона да бъде Lady Gaga, а победителят Дънди да се превърне в Браян Адамс. Как ще се справят те и кой ще грабне победата? – не пропускайте да видите на 23-и март от 20:00 ч. по NOVA.

Следете Facebook страницата, официалните профили на “Като две капки вода” в Instagram и TikTok, както и сайта на NOVA за повече информация.