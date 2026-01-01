Дете пострада при катастрофа между два автомобила във Варна, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в крайморския град.

Инцидентът е станал около 13:00 часа на кръстовището на бул. „Владислав Варненчик“ и ул. „Георги Бенковски“, предаде кореспондент на БТА във Варна Данаил Войков.

Установено е, че един от водачите е преминал на червен сигнал на светофара. При направените тестове с техническо средство на единия от шофьорите е отчетена положителна проба за наркотични вещества, а пробите за алкохол са отрицателни.

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По двата автомобила са нанесени материални щети. Съборена е и светофарна уредба.

Пострадалото дете е пътувало в единия от автомобилите. То е настанено в болнично заведение за наблюдение, без опасност за живота, с контузии на главата и шията.

В момента текат процесуално-следствени действия.

По данни на „Пътна полиция“ през миналата година в региона са заловени 213 шофьори, управлявали автомобил след употреба на наркотични вещества.