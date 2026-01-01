20-годишен шофьор блъсна дете във Варна, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 20 април в района на ул. "Младежка".

10-годишно дете с велосипед е в болница след удар в товарен автомобил

Детето е изскочило, заобикаляйки товарен автомобил, който е извършвал ремонтни дейности на пешеходна пътека и е било блъснато от автомобила.

Ограничената видимост не позволила на водача да види пресичащото момиченце.

Детето е настанено в болница - без опасност за живота. Пробите за алкохол и наркотици на водача са отрицателни.