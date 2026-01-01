10-годишно дете с велосипед се блъсна в товарен автомобил в Добричко, съобщиха от полицията.
Инцидентът е станал на 16 април в село Василево. Момчето е извършило рязка маневра и се е блъснало странично в автомобила.
То е настанено в болница - без опасност за живота. Пробите на водача за алкохол и наркотици са отрицателни.
При друг случай - отново на 16 парил е пострадал велосипедист по ул. „Ген. Г. Попов“ в Добрич.
Кола, при излизане от паркинг на търговски обект и включване в движението, удря движещ се в платното за насрещно движение велосипедист на 75-години.
Велосипедиста е настанен в болница - с комоцио.