Общинският съвет в Царево е отстъпил терена срещу плаж „Бутамята“ без да има законовите правомощия за това.

Това е становището на Окръжната прокуратура в Бургас, след като в четвъртък започна проверка по казуса с отпуснатите 35 декара общинска земя за изграждането на място за поставяне на каравани, кемпери и палатки.

Резултатите от проверката бяха оповестени часове, след като от Регионалната екоинспекция заявиха, че спират проекта заради започване на дейности след спечеления търг, без да има необходимите разрешения за това, предава NOVA.

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Междувременно се появи информация и за още едно сериозно нарушение по Южното Черноморие - че в района на къмпинг „Каваци“ край Созопол са унищожени близо 15 декара сиви дюни.

В четвъртък прокуратурата установи сериозни нарушения още при отдаването на терена под наем. Става въпрос за четири парцела, два от които са проблемни.

"При проверката, извършена от Окръжна прокуратура-Бургас, до момента е установено, че Общинският съвет в Царево е взел решение за отдаване под наем на четири парцела.

Два от тях са частна общинска собственост, а другите два - публична общинска собственост. Законът за общинската собственост не дава възможност на Общинския съвет да отдава под наем имоти - частна общинска собственост". Това заяви прокурор Христо Колев.

Двата имота, за които е взето решението, представляват 27,5 декара от общо 35-те декара, отдадени под наем. "На практика имаме пряко нарушение на закона в неговата материалноправна част.

Считаме, че е налице и второ нарушение, свързано с процедурата, тъй като имотите попадат едновременно в защитена зона и в защитена територия, каквато е Природен парк „Странджа", подчерта държавният обвинител.

По думите му в този случай е следвало предварително вносителите на предложението да поискат становище от РИОСВ, тъй като решението предвижда поставяне на каравани и палатки. Трябвало е да се прецени дали това няма да окаже влияние върху биологичното разнообразие. "Едва след това е можело да бъде взето подобно решение. Това не е направено", обясни Колев.

Община Царево изпратиха позиция, в която осочват, че решенията на Общинския съвет са били изпратени до прокуратурата още в края на февруари тази година. Според общината не е последвала реакция от страна на държавното обвинение. От местната администрация заявяват също, че ще се съобразят изцяло с решението на съда.

"След промените в Конституцията прокуратурата няма самостоятелно право да извършва подобна проверка. Необходимо е да бъде сезирана за конкретно законово нарушение.

Поради тази причина още миналата година изпратихме уведомление до областния управител да не ни препраща подобни решения, тъй като те представляват единствено информация, по която не може да бъде извършена реална проверка", обясни прокурор Колев.

Междувременно стана ясно, че близо 15 декара сиви дюни са унищожени в района на "Каваци". През района преминава мащабен проект за водоснабдяване и канализация, който разполага с всички необходими разрешителни от Министерството на околната среда и водите, РИОСВ и останалите компетентни институции.

Проблемът е, че след издаването на разрешителните е извършено повторно картиране на сивите дюни в района. Това е станало по заповед на бивш областен управител на Бургаска област. Има разкопаване и от другата страна на пътя, за което от ВиК твърдят, че не е техен обект.

„Получихме информация миналата седмица за нарушени сиви дюни в района на "Каваци" от двете страни на пътя. По едната част преминава трасето на проекта на ВиК за водоснабдяване и канализация в южната част на Черноморието. Проектът е съгласуван с нашите органи, с МОСВ и РИОСВ. Издадени са съответните актове и оценки, изготвени са необходимите доклади.

В момента преценяваме доколко има нарушения на дюни, които са свързани с проекта и за които законът допуска подобна намеса, и доколко има нарушения извън неговото трасе", заяви директорът на РИОСВ Павел Маринов.

По думите му е поискано и съдействие от полицията в Созопол. "Част от дюните са били картирани преди проекта, а други - след това. Законодателството предвижда възможности за реализиране на подобни инфраструктурни проекти върху дюни и местообитания при определени условия. Но има нарушения на дюни и извън трасето на проекта“, подчерта Маринов.

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От ВиК-Бургас заявяват в позиция, че са били информирани за наличието на дюни по трасето на проекта на стойност над 210 милиона евро и че са получили всички необходими разрешителни за работа в такива терени. От дружеството допълват, че теренът от другата страна на пътя, срещу техния обект, категорично не е разкопаван от тях и не се използва от техни служители.

Екоинспекцията ще подаде сигнал до прокуратурата. "До късния следобед в четвъртък не беше постъпил сигнал. Ако такъв бъде подаден, ще бъде определен прокурор на случаен принцип и ще бъде извършена проверка", подчерта прокурор Колев.