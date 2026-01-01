Окръжната прокуратура в Бургас установи незаконосъобразност в решението на Общински съвет-Царево, с което се стартира процедурата за търг по отдаване под наем на 4 терена край Синеморец, върху които да бъдат поставени каравани и други обекти.

Незаконосъобразността е установена в две посоки, съобщиха от обвинението. В протокола от решението на Общинския съвет е посочено, че се предоставя възможност за отдаване под наем на четири парцела, като два от тях са публична общинска собственост, а другите два - частна общинска собственост.

Част от правното основание за взетото решение е чл.14, ал.2 и ал.7 от ЗОС във връзка с чл.12, ал.2 и ал. 2 от Наредба за реда и условията за разпореждане с имоти - общинска собственост.

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На база така посоченото правно основание двата имота частна общинска собственост, имащи общи размери от над 27 000 квадратни метра, не могат да бъдат отдавани под наем чрез тръжна процедура, тъй като това е незаконосъобразно.

Според Окръжна прокуратура съществува и втора линия, по която е установена незаконосъобразност на решението на общинския съвет в Царево.

Тъй като предвидените за отдаване парцели са защитена зона, обявени за такива със заповед на министъра на МОСВ, попадат в рамките на Природен парк „Странджа“ и „Натура 2000“, то следва преди отстъпването им, за осъществяване на каквато и да е човешка дейност по отношение на тях да бъде изготвена процедура по ОВОС от служители на РИОСВ-Бургас.

Такава процедура не е била проведена, което също води до незаконосъобразност. На база гореизложеното и съобразно своите правомощия Окръжна прокуратура-Бургас е изготвила предложение до председателя на Общинския съвет в Царево за възобновяване процедурата по вземане на решение, съобразявайки констатираната незаконосъобразност. Срокът, който е даден на председателя на Общинския съвет за отговор на Окръжна прокуратура, е три дни.

Съобразно полученият отговор Окръжна прокуратура ще предприеме последващи действия по случая.