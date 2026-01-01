Британска двойка е арестувана в испанския курорт Беналмадена на Коста дел Сол, след като според разследващите е оставила трите си малки деца сами в хотелска стая, за да излезе да купонясва.

Според местни медии задържането е последвало след тревожен сигнал за децата, като най-малкото – шестмесечно бебе – впоследствие е дало положителна проба за кокаин. Испанската полиция засега отказва да потвърди тази информация.

Трите деца – на шест месеца, около две години и четири години – са настанени под временната грижа на социалните служби в Андалусия. По информация на властите те са били отведени в болницата „Матерно Инфантил“ в Малага за медицински прегледи.

Източници, близки до разследването, описват условията в хотелската стая като „тревожни“. Според тях помещението е било в пълен безпорядък, а най-голямото дете се е грижело за по-малките си братя и сестри.

Испанската национална полиция потвърди ареста на 41-годишен британец и 28-годишна британка по подозрение за изоставяне на деца.

„Британски гражданин на 41 години и жена на 28 години бяха задържани по подозрение за престъпление, свързано с изоставяне на дете. Трите им деца бяха открити сами в хотела и отведени в болница“, съобщи говорител на полицията.

Случаят се разследва от специализираното звено UFAM, което работи по случаи, свързани със семейства и деца. Междувременно социалните служби на регионалното правителство на Андалусия са поели временно грижата за малчуганите.

Все още не е ясно дали родителите са били задържани при завръщането си в хотела или са били открити на друго място. Името на хотела също не се съобщава официално.

Очаква се двамата да бъдат изправени пред съдия, който да реши дали ще бъдат освободени под гаранция или ще останат в ареста по време на разследването.

Случаят напомня за подобен инцидент от февруари тази година, когато британска гражданка беше арестувана на Коста дел Сол, след като осеммесечното ѝ бебе също даде положителен тест за кокаин. Тогава полицията откри семейството да живее в палатка край плажа Кабопино близо до Марбея при крайно неподходящи условия.

По данни на испанските медии детето е било с поднормено тегло, а последвалите медицински изследвания са показали наличие на кокаин в организма му. По случая е било образувано съдебно разследване.