Нямам основания да не вярвам на министъра на отбраната, че в момента няма наличности от оръжия, които да се изпратят за Украйна. Това заяви президентът Илияна Йотова.

"Военният министър и съответно правителството стриктно спазват решението на Народното събрание от декември 2022 г. , в чиито текстове конкретно и ясно се казва, че тогава, когато има излишества, т.е. количества над необходимите за българската армия въоръжения, боеприпаси, технически средства, тогава България може да окомплектова част от тези оръжия и да ги изпраща за Украйна. Нямам никакви основания да не вярвам на министъра на отбраната, който е направил този преглед, че в момента България няма такива наличности", каза държавният глава.

По думите й това не означава, че не трябва да се изпълняват договорите от съответните компании.

"Няма как да се даде нещо, което го няма. На първо място за мен е важно да осигурим българската сигурност", каза Йотова.

Тя отбеляза, че не смята, че това може да се отрази на отношенията ни с Украйна.

Северна Македония е поела ангажимент и тя трябва да го изпълни.

"България е член на ЕС, ние чакаме да си изпълнят задълженията", каза тя.