Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че е постигнал "страхотно споразумение" относно войната в Иран и че документите ще бъдат подписани скоро, като финализирането е възможно в следващите няколко дни, предаде Ройтерс.

През репортери в Овалния кабинет Тръмп допълни, че вицепрезидентът Джей Ди Ванс ще присъства на подписването на споразумението между САЩ и Иран, което се очаква да се състои в Европа този уикенд.

Тръмп: САЩ и Иран скоро може да сключат мирното споразумение

По думите на президента на САЩ Ормузкия проток ще бъде отворен веднага след подписването на "страхотно споразумение" за войната в Иран. "Протокът ще бъде официално отворен веднага след подписването, което може да стане скоро, много скоро, може би през уикенда в Европа", добави той.

Освен това Тръмп посочи, че бил научил, че върховният лидер на Иран е одобрил сделката.