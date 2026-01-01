Среща между земеделски производители, жители на сливенското село Малко Чочовени и представители на институциите ще се състои от 14:00 часа във връзка с ограничения достъп до земеделски земи след затварянето на селскостопанския надлез в местността „Радина чешма“ на главен път I-6. Това съобщиха в писмо до медиите земеделските производители.

Те обявиха протест пред кметството на селото, като се очаква срещата с представители на областната администрация и полицията да премине в обсъждане на възможните решения на проблема.

Земеделските производители настояват да бъде осигурен достъп до обработваемите площи в разгара на кампанията по прибиране на череши и праскови. Според тях затварянето на надлеза създава сериозни затруднения за придвижването на тежката селскостопанска техника.

„Искаме да го отворят или да измислят някакъв друг маршрут, защото има много декари земи, до които нямаме достъп“, каза Станимир Христов, един от организаторите, овощар от района.

По думите му производителите са готови да обсъдят и вариант за обходен маршрут, който да позволи едновременно извършването на ремонтните дейности и достъпа до земеделските земи.

На срещата се очаква да присъстват областният управител на Сливен Михаил Кашеров, представители на Областната дирекция на МВР и на Областното пътно управление.

Михаил Кашеров заяви, че заместник областният управител Димитър Величков и комисар Димитър Кикьов, началник на отдел „Охранителна полиция“ в ОД на МВР-Сливен, вече работят по схема за алтернативно преминаване на селскостопанската техника.

„Няма да има протест. Ще бъде предложен вариант за алтернативно преминаване, който да бъде обсъден със земеделските производители“, каза Кашеров.

Той подчерта, че надлезът е в силно компрометирано състояние и не може да бъде използван от тежка селскостопанска техника по съображения за безопасност. По думите му е предвиден основен ремонт на съоръжението, а институциите търсят решение, което да гарантира както сигурността на движението, така и достъпа на стопаните до земеделските им земи.

На 10 юни от Областната администрация в Сливен съобщиха, че едно от най-компрометираните мостови съоръжения на територията на областта - надлезът при „Радина чешма“, е било обезопасено.

Според информацията това е станало ден след заседание на областната комисия по безопасност на движението по пътищата, на което съоръжението е било посочено като един от най-сериозните проблеми по пътната инфраструктура в региона.

От администрацията посочиха, че след разговор между областния управител Михаил Кашеров и председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Александър Тодоров е било разпоредено спешно обезопасяване на стърчаща арматура по надлеза, която е създавала риск от тежки пътнотранспортни произшествия.

Основният ремонт и реконструкция на съоръжението са включени в плановете на АПИ, като поставеният към момента краен срок за реализация е 2029 година.

Очаква се по време на срещата днес да бъдат представени конкретните предложения за организация на движението и обходен маршрут, след което земеделските производители да изразят становищата си по тях.