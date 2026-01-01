Движението по булевард "България" в Русе е изключително затруднено заради силен дъжд тази сутрин.

Пътят е част от международния път към Букурещ.

Множество автомобили са се оказали във воден капан по булеварда заради дъжда.

Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) издаде предупреждение от първа степен (жълт код) за потенциално опасно време и интензивни валежи, гръмотевични бури и градушки в 23 области от страната.

Опасно време в България в петък: жълт код за бури, поройни валежи и силен вятър

Очакват се количества до 30-35 mm, в Родопската област ще има локални извалявания до 50 mm. В 9 области от Западна и Централна България е издадено предупреждение от първа степен (жълт код) и за силен вятър - Видин, Монтана, Враца, Плевен, Русе, Пазарджик, Пловдив, Благоевград и Добрич.

Кодът е зелен и безопасен единствено в Кюстендил, Перник, както и в отделни части на София-оласт, Враца и Монтана. В останалите е в сила жълтият код, сочи прогнозата за времето.