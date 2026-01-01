Седем души загинаха, а двама бяха ранени тази сутрин в Западна Унгария, след като минибус с девет души се блъсна в камион, спрял в задръстване, причинено от по-ранна катастрофа на магистрала М1, съобщи полицията, цитирана от Ройтерс.
Катастрофата е станала близо до Дьор, на 122 км западно от Будапеща, след като преди това в същия район са се сблъскали камион и пътностроителна машина, при което е загинал човек и се е образувало задръстване.
BREAKING: 8 foreign nationals killed in twin motorway tragedy in Hungary, PM demands urgent safety report https://t.co/Cq2zIewQNQ Click to read more #hungary #dailynewshungary— Daily News Hungary (@DNewsHungary) June 12, 2026
Полицията каза пред новинарския сайт 24.hu, че всички жертви са мъже. Минибусът и камионът, участвал в първата катастрофа, са с молдовски номера.