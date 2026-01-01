/ Istock

Две непълнолетни момчета са пострадали при управление на тротинетка, съобщиха от пресцентъра на полицията във Велико Търново.

Инцидентът е станал тази вечер около 19:00 ч. в района на еленското село Константин. По първоначална информация едното е управлявало превозното средство, а другото момче се е возило и са паднали. Двамата са откарани във великотърновската болница. На място има екипи на полицията.

Тийнейджъри пострадаха след падане с тротинетка в Правец

Причините за произшествието ще се изясняват в хода на образуваното досъдебно производство. 

През миналата седмица над 30 водачи на електрически тротинетки бяха санкционирани за един ден във Великотърновско.

Кореспондент на БТА във Велико Търново Марина Петрова
Последвайте ни

В. Търново