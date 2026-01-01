Две непълнолетни момчета са пострадали при управление на тротинетка, съобщиха от пресцентъра на полицията във Велико Търново.

Инцидентът е станал тази вечер около 19:00 ч. в района на еленското село Константин. По първоначална информация едното е управлявало превозното средство, а другото момче се е возило и са паднали. Двамата са откарани във великотърновската болница. На място има екипи на полицията.

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Причините за произшествието ще се изясняват в хода на образуваното досъдебно производство.

През миналата седмица над 30 водачи на електрически тротинетки бяха санкционирани за един ден във Великотърновско.