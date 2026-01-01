Хърватия е изнесла военни стоки на стойност 168,5 милиона евро през 2025 г., докато износът на оръжия с невоенно предназначение и свързано с тях оборудване за търговски цели е достигнал 14,1 милиона евро, съобщи хърватското правителство след представянето на годишния доклад за износа и вноса в сектора, цитиран от ХИНА.

Докладът беше представен от министъра на икономиката Анте Шушняр на заседание на правителството в Загреб. По данни на документа вносът на военни стоки през миналата година е възлизал на 25,9 милиона евро, а този на невоенни оръжия и свързано оборудване – на 12,5 милиона евро.

През 2025 г. Комисията за издаване на разрешения за износ и внос на военни стоки е провела 36 заседания и е разгледала общо 1504 заявления за лицензи. В шест случая процедурите са били прекратени или исканията са били отхвърлени, докато 1498 лиценза са получили одобрение. От тях 1259 са индивидуални лицензи за износ, внос или трансфер, 50 са глобални лицензи, 183 са временни лицензи, а шест са свързани с предоставяне на услуги.

Според данните общата стойност на реализирания износ по одобрени лицензи е достигнала 168,5 милиона евро за военни стоки и 14,1 милиона евро за невоенни оръжия. Част от тези доставки са осъществени по лицензи, издадени през предходната година. В стойността на военния износ са включени 50,7 милиона евро по разрешителни от 2024 г., а при оръжията с невоенно предназначение този дял възлиза на 3 милиона евро.

При вноса 25,9 милиона евро са реализирани за военни стоки, като 8,4 милиона евро са по лицензи, издадени през 2024 г. Вносът на невоенни оръжия и свързано оборудване е достигнал 12,5 милиона евро, от които 6,8 милиона евро са по разрешителни от предходната година.

В доклада се посочва, че хърватските власти са продължили усилията за укрепване на системата за контрол върху износа, вноса и трансфера на военни стоки и невоенни оръжия в съответствие с международните задължения и стандартите за контрол на оръжейната търговия.