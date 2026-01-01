Депутатът Явор Хайтов от АПС – „Алианс за права и свободи“ води листата в 25-и МИР София.

Това обяви той пред журналисти.

По думите му всички социологически проучвания, които предвиждат по-нисък резултат за тяхната коалиция, са неверни. „Бъдете уверени, че ние ще бъдем отново в следващия парламент и ще бъдем представени авторитетно. Готвим законодателна програма, която ще представим по време на предизборната кампания“, заяви той.

Хайтов допълни, че има една истина, която не може да се отрече. „Не може и не можеше да се състави правителство без АПС. Ние бяхме тези, които дадохме стабилност. Правителството се взриви, спря да работи от момента, в който ние бяхме изолирани. Днес, вече преполовили първата половина на 2026 година, нашата страна няма бюджет. Без нас не може да има увеличение на пенсиите“, каза той.

За бъдещите потенциални партньори в следващия парламент той заяви, че все още е рано да се каже.

Крайният срок за подаване на кандидатските листи в съответните Районни избирателни комисии е днес (17 март) до 17:00 час. Жребият за определяне на номерата на партиите и коалициите в бюлетината ще бъде изтеглен на 18 март, а официалният старт на предизборната кампания е насрочен за 20 март.