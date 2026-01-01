Мъж отива на съд за убийство на куче с особена жестокост, съобщиха от районна прокуратура – Монтана.

Според събраните по делото доказателства обвиняемият, жител на Монтана и законен притежател на няколко огнестрелни оръжия, е застрелял куче от породата алабай в ранните часове на 16 януари.

Инцидентът се е разиграл в местността Парта в Монтана. Около 03:45 часа мъжът забелязал кучето на свои съседи в двора на имота си. Вместо да потърси съдействие или да изгони животното, той взел ловната си карабина с оптичен мерник и произвел няколко изстрела, два от които улучили кучето.

Изстрелите и последвалото виене на раненото животно били чути от съседи, които сигнализирали на телефон 112. По данни на прокуратурата стопаните на кучето и пристигналите полицейски служители не били допуснати в имота, въпреки че животното все още било живо и в тежко състояние.

Кучето агонизирало в продължение на повече от два часа и починало около 06:00 часа. Едва след настъпването на смъртта му обвиняемият позволил на полицейските служители да влязат в имота, където били извършени процесуално-следствени действия.

Назначените по делото съдебнобалистична и ветеринарномедицинска експертизи са установили наличие на прострелни рани. Според ветеринарните специалисти смъртта е настъпила вследствие на тежко увреждане на белия дроб, като леталният изход не е бил мигновен, а е настъпил след продължителни страдания на животното.

Прокуратурата е повдигнала обвинение за проява на жестокост към гръбначно животно и противозаконно причиняване на смъртта му по особено мъчителен начин и с особена жестокост. Делото предстои да бъде разгледано от съда.